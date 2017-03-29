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Rusya ile İran vizeleri kaldırdı

Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesinin ardından açıklama bulundu.

29.03.2017 - 10:13
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Rusya ile İran vizeleri kaldırdı

Rusya ve İran’ın ortak eylemlerinin Suriye’de ateşkes rejiminin sağlanmasına yardımcı olduğunu bildiren Putin, konuyla ilgili şunları söyledi:

"RUSYA VE İRAN SURİYE'DE DURUMUN DÜZELMESİNE YARDIMCI OLUYOR"

"Uluslararası terörle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Rusya ve İran IŞİD ve El Nusra’nın yok edilmesinde adımlarını koordine ediyor ve Suriye’de durumun düzelmesine yardımcı oluyor. Birçok konuda özellikle ortak çabalarımız sayesinde ateşkes rejimi ilan edildi"

Rus lider, Rusya ve İran'ın garantörlüğünün öneminin altını çizerek, "Rusya ve İran’ın Türkiye ile birlikte garantör ülke olarak Astana’da muhalif birlikler ve hükümet arasındaki görüşmelerine katılımı Suriye’deki siyasi çözüm sürecinin ilerlemesine büyük katkı sağlıyor ve BM’nin önderliğindeki Cenevre’deki barış sürecinin ilerlemesine yardımcı oluyor" dedi.

RUSYA VE İRAN VİZELERİ KARŞILIKLI OLARAK KALDIRDI

Diğer yandan Putin ve Ruhani, Moskova’da gerçekleşen görüşmeler sonucunda 16 adet ikili işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşmalar çerçevesinde Rus ve İran turist grupları karşılıklı olarak vizesiz seyahat edebilecek.

Rusya ile İran vizeleri kaldırdı

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