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Putin, Rusya'nın Zafer Günü'nü kutladı

Rusya, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı yenerek altı yıl süren 2. Dünya Savaşı'na son vermesinin 72. yıl dönümünü coşkuyla kutluyor.

09.05.2017 - 10:32
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Moskova'daki Kızıl Meydan'da Zafer Günü'nü kutlayan Devlet Başkanı Vladimir Putin, şunları söyledi:

"AVRUPA VE TÜM DÜNYANIN ÖZGÜRLÜĞÜ BİZİM DEDELERİMİZİN SAYESİNDE KAZANILDI"

"Savaş milyonların hayatına neden oldu. Ancak Nazizizm'in kanlı politikası Sovyetler Birliği sayesinde sona erdi. Hayır, hiçbir zaman, Rusya halkını köleleştirecek hiçbir güç olmadı, bundan sonra da olmayacak. Avrupa ve tüm dünyanın özgürlüğü bizim babalarımız ve dedelerimiz sayesinde kazanıldı. Rus Silahlı Kuvvetleri, her türlü tehdidi geri püskürtme gücüne sahip."

Putin, Rusya'nın Zafer Günü'nü kutladı

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