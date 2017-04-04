Rusya'nın ikinci büyük şehri olan St Petersburg'da dün bir tren istasyonunda bombalı saldırı düzenlenmiş 14 kişi yaşanmını yitirmiş, 56 kişi de yaralanmıştı.
PUTİN AÇIKLAMA YAPTI
Olay hakkında anında bilgilendirilen Putin, açıklamalarda bulunmuş ve bir dizi önlemler alınacağını açıklamıştı.
SALDIRININ GERÇEKLEŞTİĞİ YERE ÇİÇEK BIRAKTI
Rusya Devlet Başkanı Putin, dün saldırının gerçekleştiği yeri ziyaret ederek çiçek bıraktı.
Putin, saldırının gerçekleştiği yere çiçek bıraktı VİDEO
3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ
St. Petersburg Valisi’nin Basın Sekreteri Andrey Kibitov, yaşanan saldırının ardından 3 günlük yas ilan edildi. Ayrıca saldırının ardından metro istasyonunda tüm temizliğin yapıldığı belirtildi.
TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPILDI
Kibitov sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “St. Petersburg Valisi Georgiy Poltavçenko’nun talimatı üzerine 4 Nisan’dan itibaren şehirde 3 günlük yas ilan ediliyor.” ifadesini kullandı.