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Putin, saldırının gerçekleştiği yere çiçek bıraktı

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün St Petersburg'da meydana gelen patlama sonrası bölgeyi ziyaret etti.

04.04.2017 - 09:19
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  2. Dünya

Rusya'nın ikinci büyük şehri olan St Petersburg'da dün bir tren istasyonunda bombalı saldırı düzenlenmiş 14 kişi yaşanmını yitirmiş, 56 kişi de yaralanmıştı.

Putin, saldırının gerçekleştiği yere çiçek bıraktı

PUTİN AÇIKLAMA YAPTI

Olay hakkında anında bilgilendirilen Putin, açıklamalarda bulunmuş ve bir dizi önlemler alınacağını açıklamıştı.

Putin, saldırının gerçekleştiği yere çiçek bıraktı

SALDIRININ GERÇEKLEŞTİĞİ YERE ÇİÇEK BIRAKTI

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün saldırının gerçekleştiği yeri ziyaret ederek çiçek bıraktı.

Putin, saldırının gerçekleştiği yere çiçek bıraktı VİDEO

Putin, saldırının gerçekleştiği yere çiçek bıraktı

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

St. Petersburg Valisi’nin Basın Sekreteri Andrey Kibitov, yaşanan saldırının ardından 3 günlük yas ilan edildi. Ayrıca saldırının ardından metro istasyonunda tüm temizliğin yapıldığı belirtildi.

Putin, saldırının gerçekleştiği yere çiçek bıraktı

TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPILDI

Kibitov sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “St. Petersburg Valisi Georgiy Poltavçenko’nun talimatı üzerine 4 Nisan’dan itibaren şehirde 3 günlük yas ilan ediliyor.” ifadesini kullandı.

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