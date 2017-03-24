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Putin 'Son Kurban' oyununa gitti

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, dün 'Son Kurban' adlı tiyatro oyununu izledi.

24.03.2017 - 13:07
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Dün eski Rus milletvekili Denis Voronenkov, Kiev'de saldırıya uğramış ve yaşamını yitirmişti.

Putin 'Son Kurban' oyununa gitti

'ABSÜRD AÇIKLAMASI'

Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko olayın ardından yaptığı açıklamada suikasti, Rusya devlet terörizminin bir eylemi olarak tanımlamıştı. Poroşenko, olayın Ukrayna'daki cephaneliğe düzenlenen 'sabotaj'la aynı güne denk gelmesinin ise tesadüf olmadığını söylemişti.

Olayın hemen ardından Kremlin'den bir açıklama gelmiş ve Kremlin bu suçlamaları reddederek iddiaları 'absürd' bulduğunu açıklamıştı.

Putin 'Son Kurban' oyununa gitti

'SON KURBAN' OYUNUNU İZLEDİ

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin ise dün Aleksandr Nikolayeviç Ostrovski'nin eserlerinden olduğu bilinen 'Pasledniya Jertv' (Son Kurban) oyununu izledi.

Putin 'Son Kurban' oyununa gitti

PUTİN 'NOKTA ATIŞI YAPTI' DENİYOR

Dış basında çıkan haberlere göre, Putin'in bu tiyatro oyununa gitmesi cinayetlerle ilgili tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bazıları oyunun gösterim tarihinin suikast ile aynı gün olmasının tesadüf olduğunu söylese de, bazıları bunun 'tam isabet' olduğunu söylüyor.

Putin 'Son Kurban' oyununa gitti

Putin 'Son Kurban' oyununa gitti

Putin 'Son Kurban' oyununa gitti

Putin 'Son Kurban' oyununa gitti

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