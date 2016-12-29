Putin'den son dakika Suriye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşen Putin, Şam ile muhalefet arasında üç belge imzalandığını belirtti.

"3 BELGE İMZALANDI"

Putin, "İlk belge, Suriye topraklarında ateşkes sağlanmasıyla ilgili. İkinci belge, ateşkes rejiminin kontrolüyle ilgili önlemlere yönelik. Üçüncü belge ise Suriye'de çözüm için barış görüşmelerinin başlatılması hakkında bir bildiri" dedi.

"TÜRKİYE VE RUSYA GARANTÖR ÜLKE"

Putin ayrıca "Türkiye ve Rusya garantör ülke olacak" dedi.

Anlaşmaya göre;

- Garantör ülkeler arasında sürekli kırmızı hat kurulacak,

- Kontrol için suriye'ye yetkili gönderecek,

- Anlaşmaya ihlal edene yaptırım uygulanacak,

- Sadece terör öergütleriyle silahlı mücadele yapılacak.

ATEŞKES BU GECE BAŞLIYOR

Rus Savunma Bakanlığı, ateşkesin bu gece yürürlüğe gireceğini söyledi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı'nın "Bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerinin yer aldığı açıklamada şöyle denildi:

"BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar bu mutabakatın dışındadır. Bu düzenlemeye Türkiye ve Rusya Federasyonu garantör sıfatıyla destek vermektedir"