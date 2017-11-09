Putin- Trump görüşmesi yarın gerçekleşecek

Kremlin; Putin- Trump görüşmesi ile ilgili resmi bir açıklama yaparak toplantıyı doğruladı. Toplantı cuma günü (yarın) Vietnam'da gerçekleşecek.

KUZEY KORE VE SURİYE KONULARI KONUŞULACAK

İki dünya lideri, yarın Kuzey Kore’nin nükleer silah programı ve Suriye’deki ateşkes konusunda görüşecek.

Rusya Başkan yardımcısı ve dış politika danışmanı Yuri Ushakov, "Başta Kuzey Kore ve Suriye konuları gibi birçok uluslararası problemler konuşulacak. Rusya- ABD arasında 'düşük seviye'ye ulaşan ilişkilere de değinilecek." dedi.

Trump ile Putin ilk kez bir araya geldi İZLE



EN SON TEMMUZ'DA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

ABD Başkanı Trump ve Putin en son Temmuz ayında gerçekleştirilen G-20 zirvesinde bir araya gelmişti. O tarihten itibaren iki ülke arasında gerilim daha da artmış ve ABD tarafından Rusya'ya yaptırımlar uygulanmıştı.