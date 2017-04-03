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Putin: Tüm önlemleri alacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaşanan saldırı sonrası yaralananlar için gereken her şeyi yapacaklarını açıkladı.

03.04.2017 - 16:56
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St Petersburg'un Sennaya meydanı istasyonunda yaşanan saldırı sonrasında 9 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Putin: Tüm önlemleri alacağız

"PUTİN'E BİR MESAJ MI?"

Putin'in saldırının gerçekleştiği noktaya 20 km uzaklıkta bulunduğu belirtildi. Rus lider, olay sırasında Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir görüşme gerçekleştiriyordu. Bu gelişmenin ardından akıllara saldırının 'Putin'e bir mesaj mı?' soruları geldi.

"TÜM OLASILIKLARI DEĞERLENDİRİYORUZ"

Toplantı esnasında olayla ilgili anında bilgilendirilen Putin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bütün olasılıkları değerlendiriyoruz. Terör saldırısı olabilir. Halkımızın başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

Putin: Tüm önlemleri alacağız

PUTİN: "TÜM ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ"

Ayrıca Putin, yaralananlara ve mağdur olanlar için tüm imkanları sağlayacaklarını ve önlem alacaklarını açıkladı.

ÜCRETSİZ ULAŞIM SAĞLANIYOR

St Petersburg'da hizmet veren bir taksi şirketi, yaralananları ve olaydan etkilenenleri ücretsiz olarak taşıyacaklarını belirtti.

Putin: Tüm önlemleri alacağız

"TERÖR SALDIRISI OLABİLİR"

Rusya Başsavcılığı Sözcüsü Aleksandır Kurennoy, St. Petersburg metrosunda meydana gelen patlamanın "terör saldırısı" olduğunu vurgulayarak, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyledi.

Putin: Tüm önlemleri alacağız

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİLER

Rusya'ya ilk başsağlığı dileklerini ileten Alman Hükümeti ve Federica Mogherini oldu. Sosyal medyada ise #PRAY4SP etiketi ile paylaşım yapılıyor.

Putin: Tüm önlemleri alacağız

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