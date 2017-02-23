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Putin 'Vatan Savunucuları Günü'ne katıldı

Rusya, Belarus ve Kırgızistan'da 1918'de askere alımın ilk kez başlatılması nedeniyle kutlama etkinilkleri düzenleniyor.

23.02.2017 - 13:38
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Ekim Devrimi'nin ardından Kızıl Ordu'nun ilk kez asker alımı yaptığı ve gönüllülerin askere başladığı gün olan 23 Şubat Rusya'da, 'Vatan Savunucuları Günü' olarak kutlanıyor.

Putin 'Vatan Savunucuları Günü'ne katıldı

ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR

'Erkekler Günü' olarak da anılan etkinlikler kapsamında kadınlar sevgililerine, erkek arkadaşlarına, eşlerine ve meslektaşlarına hediyeler veriyor.

Resmi bayram olması nedeniyle ülkede havai fişek ve konser gibi etkinilikler düzenleniyor.

Putin 'Vatan Savunucuları Günü'ne katıldı

PUTİN, MEÇHUL ASKER ANITINA ÇİÇEK BIRAKTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl yaptığı gibi bu yıl da geleneği bozmadı ve Moskova'da Kremlin duvarı dışında yer alan Meçhul Asker Anıtı'na çiçek bıraktı. Putin ayrıca bir konuşma yaparak, "23 Şubat 2014 tarihi Sivastopol için çok önemli bir tarih olmuştur. Sivastopol halkı dayanıklılık ve cesaret örneği göstererek kendi ülkelerini korumuş ve Kırım halkının isteğiyle birlikte Rusya'nın yanında yer almıştır." diye konuştu.

Putin 'Vatan Savunucuları Günü'ne katıldı

PUTİN BİRÇOK ETKİNLİĞE KATILACAK

Putin ayrıca uçak gemisi Amiral Kuznetsov'un başını çektiği ve Suriye'de görev yapan donanma grubunun mürettebatıyla bir araya gelerek, çok sayıda etkinliğe katılacak.

Putin 'Vatan Savunucuları Günü'ne katıldı

İLK KEZ 1922'DE KUTLANDI

Bayram ilk kez 1922'de Kızıl Ordu ve Kızıl Donanma'nın ilk oluşumunun 4. yıldönümü olması vesilesiyle kutlandı. Ülkede devrim karşıtı Beyaz Ordu ile gerçekleşen iç savaşı Kızıl Ordu kazanmış ve Sovyet Silahlı Kuvvetleri'nin çekirdeği haline gelmişti.

Putin 'Vatan Savunucuları Günü'ne katıldı

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