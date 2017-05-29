Putin ve Macron bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki yıl aradan sonra Paris'i ziyaret etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Putin'in ziyareti öncesi konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"DAHA SIKI BİR KOORDİNASYONA İHTİYAÇ VAR

Peskov açıkamasında "Öncelikle ikili ilişkiler ele alınacak. Bildiğiniz üzere, askıya alınmış birçok işbirliği mekanizması bulunuyor. Bunun yanında, daha sıkı bir koordinasyona ihtiyaç olduğu aşikar." diye konuştu.

RUSYA- FRANSA İLİŞKİLERİNİN 300'ÜNCÜ YILI

Putin'in ziyaret ettiği tarih; 1717 yılında I. Petro'nun Fransa'ya ilk geldiği tarihle aynı olduğu belirtiliyor. Bu yüzden Fransa'da bir sergi de düzenlenecek.

SURİYE VE UKRAYNA DA KONUŞULACAK

Liderler, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye ve Ukrayna'nın de durumunu konuşacak. G7 Zirvesi'nden sonra basına açıklama yapan Macron, "Birçok uluslararası problem Rusya olmadan halledilemez." diye konuşmuştu.