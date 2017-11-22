Putin ve Trump'tan 1 saatlik telefon görüşmesi

Donald Trump'ın Suriye hakkında Rus devlet adamı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklama geldi.

"KRİZ BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZÜLMELİ"

Görüşmede, 11 Kasım'da Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinde iki ülke arasında varılan mutabakat metninin bir kez daha altının çizildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Her iki lider de Suriye'deki iç savaşın ve insani krizin barışçıl yollarla sona erdirilmesi, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine dönmesi ve zararlı müdahalelerden ve teröristlere sığınak olmaktan arınmış birleşik bir Suriye'nin istikrarının sağlanması için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının uygulanması ve BM öncülüğündeki Cenevre görüşmelerinin desteklenmesine vurgu yaptı."





CENEVRE VE SOÇİ VURGUSU

Görüşmede ayrıca DEAŞ, El Kaide, Taliban ve diğer terör örgütlerine karşı Ortadoğu ve Orta Asya'da verilecek mücadeleye ilişkin de görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edilen açıklamada, Ukrayna ve Kuzey Kore ile ilgili konuların da ele alındığı belirtildi.

Trump-Putin görüşmesine dair Kremlin'den yapılan açıklamada ise Soçi'de bugün Türk, Rus ve İranlı liderler arasında Suriye'nin ele alınacağı toplantıya yönelik de görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedilmişti.