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Putin: Yazım eğri büğrü, okuyamıyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi notlarını okuyamayınca yazısının kötü olduğunu söyledi.

16.03.2017 - 22:39
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Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği kurultayında, işadamlarının raporlarını dinleyen Putin, dile getirilen tekliflere daha sonra yanıt vermek için defterine not aldı.

İşadamı Vladimir Potanin'in iş verimliliğiyle ilgili konuşmasından sonra Rusya lideri, aldığı notları okumakta zorluk çekti.

Putin: Yazım eğri büğrü, okuyamıyorum

"Akşama kadar tartışabiliriz, zamanımız buna yetmez. İş verimliliği ile gelirlerin artmasıyla ilgili olarak dün de bu konuyu gündeme getirdik" dedikten sonra notlarına bakan Putin, işadamı Potanin'in söylediklerini tekrarlarken "kötümserlik" kelimesini okuyamadı.

"NOTUM ÖYLE EĞRİ BÜĞRÜ Kİ"

Potanin'in "Bu kötümserlik için bahane olamaz." cümlesini kağıttan okumaya çalışan Putin, "Siz bunun bahane olmadığını söylediniz. Ne için bahane değilmiş? Kötümserlik için. Notum öyle eğri büğrü ki kendim bile okumakta zorlanıyorum." şeklinde konuştu. Rus lider gülerek, "Okuldaki gibi" diye ekledi.

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