Putin, yolsuzlukla mücadele konularını görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg ziyareti çerçevesinde Anayasa Konseyi üyeleriyle bir araya gelecek.

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Görüşmenin ana konuları yolsuzlukla mücadeleye ilişkin yasaların uygulanması, ticari faaliyet ve ithal ikame alanlarında devlet denetim sistemi, devlet bölgesel politika alanında federal ve bölgesel denetimler olacak.” denildi.

"YOLSUZLUKLA MÜCADELE BİR ŞOV DEĞİLDİR"

1 Aralık 2016’da yaptığı Federal Meclis konuşmasında yolsuzlukla mücadeleye büyük önem verdiğini söyleyen Putin, "Ne makamı ne bağlantıları hükümet temsilcilerinin ünvanı olamaz. Yolsuzlukla mücadele bir şov değildir. Bu alandaki çalışmaların profesyonel olması gerek.” dedi.