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Putin'den ABD seçimlerine müdahale açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus hacker’ların ABD seçimlerine müdahale ettiğiyle ilgili iddialar hakkında konuştu.

02.06.2017 - 06:06
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Putin'den ABD seçimlerine müdahale açıklaması

Putin'den ABD seçimlerine müdahale açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Rusya'nın ABD seçimlerine siber saldırı düzenleyerek müdahale ettiği iddialarına cevap verdi.

Putin, "Rusya Devleti hiçbir zaman böyle bir şeye dahil olmadı, ama belki vatansever Rus hackerlar siber saldırı düzenlemiş olabilir" dedi.

"RUSYA HAKKINDA KÖTÜ KONUŞANLARA SAVAŞ AÇMA KONUSUNDA KATKI YAPABİLİRLER"

Putin, "Eğer hacker’lar vatansever düşüncedeyse, Rusya hakkında kötü konuşanlara karşı iyi bir savaş açma konusunda kendi katkılarını yapmaya başlarlar. Bu teorik olarak mümkün" dedi.

Rusya Devlet Başkanı, devlet düzeyinde hiçbir zaman hack’leme olaylara dahil olmadıklarını ve olmayı da planlamadıklarını belirtti.

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