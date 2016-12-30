Putin'den ABD'ye cevap gecikmedi

Deniz Baykal: Başkan olmak gibi bir talebim yok

Berlin'de Noel pazarına TIR ile yapılan terör saldırısının engellenememesi Almanya'da ihmal tartışmalarını beraberinde getirdi.

Chedjou, Hamit ve Sigthorsson'un sözleşmesini fesheden G.Sarat yönetimi, aralarında Podolski'nin olduğu 6 isimle daha yollarını ayıracak.

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Mersin'deki sel felaketinde karı koca hayatını kaybetti

Sel sularına kapılıp hayatını kaybeden ve cesetleri farklı yerlerde bulunan iki kişinin Serkan Genç ve eşi Fatma Genç olduğu belirlendi.