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Putin'den ABD'ye cevap gecikmedi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın kimseyi sınır dışı etmeyeceğini açıkladı.

30.12.2016 - 15:44
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Putin'den ABD'ye cevap gecikmedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının cevapsız kalmayacağını söylemişti.

Putin'den ABD'ye cevap gecikmedi

TASS haber ajansı, Bakanlığın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, 35 ABD'li diplomatın ülkeden sınır dışı edilmesinin önerdiğini aktarmıştı. Ancak Putin kararını verdi.

RUSYA KİMSEYİ SINIR DIŞI ETMİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin yaptırımlarına karşı Rusya'nın kimseyi sınır dışı etmeyeceğini açıkladı.

Putin'den ABD'ye cevap gecikmedi

TRUMP'IN HAREKETLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK

RIA'nın haberine göre Putin, Rusya-ABD ilişkilerine dair atılacak adımlara, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın hareketlerini göz önünde bulundurarak karar vereceklerini belirtti.

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