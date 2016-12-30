Putin'den ABD'ye cevap gecikmedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının cevapsız kalmayacağını söylemişti.
TASS haber ajansı, Bakanlığın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, 35 ABD'li diplomatın ülkeden sınır dışı edilmesinin önerdiğini aktarmıştı. Ancak Putin kararını verdi.
RUSYA KİMSEYİ SINIR DIŞI ETMİYOR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin yaptırımlarına karşı Rusya'nın kimseyi sınır dışı etmeyeceğini açıkladı.
TRUMP'IN HAREKETLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK
RIA'nın haberine göre Putin, Rusya-ABD ilişkilerine dair atılacak adımlara, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın hareketlerini göz önünde bulundurarak karar vereceklerini belirtti.