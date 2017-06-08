taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.692
USD
3,5411
EURO
3,9915
ALTIN
146,39
PETR
48,3700

Putin'den ABD'ye sert uyarı

Rus lider, ABD ile Rusya arasında olası bir savaşta "kimsenin hayatta kalamayacağını" söyledi.

08.06.2017 - 10:49
  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ünlü yönetmen Oliver Stone'un çektiği 4 bölümlük "The Putin Interviews" adlı belgeselde ABD ve NATO ile ilişkiler konusunda önemli açıklamalar yaptı.

Dijital yayın platformu Showtime'da gelecek hafta yayınlanmaya başlayacak belgeselden bazı parçalar tanıtım amacıyla paylaşıldı.

ABD-RUSYA SAVAŞI

Putin, belgeselde Stone'un "Olası bir sıcak savaş durumunda ABD baskın güç müdür?" sorusuna "Böyle bir savaşta kimsenin hayatta kalacağını sanmıyorum." yanıtını verdi.

Putin'den ABD'ye sert uyarı

NATO, AMERİKA'NIN DIŞ POLİTİKA ARACI OLDU

Belgeselde NATO'ya ilişkin soruları da yanıtlayan Putin, NATO'nun ABD'nin dış politika aracı haline geldiğini, NATO'da müttefikler değil ABD'ye bağımlı ülkeler olduğunu savundu.

Putin, "Bir ülke NATO üyesi olunca ABD'nin baskısına karşı dayanması güç hale geliyor. Böylece bu ülkeye aniden silah sistemleri yerleştirilebiliyor. Anti-balistik füze sistemleri, askeri üsler ve ihtiyaç halinde yeni saldırı sistemleri konuşlandırılabiliyor." diye konuştu.

RUSYA'NIN ADIMLARI

NATO'nun genişlemesine ilişkin endişelerini de dile getiren Putin, Rusya sınırlarında giderek artan NATO tehdidi ve askeri yığınak nedeniyle Rusya'nın da karşı önlemler almak zorunda kaldığını kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Ruhani ve Hamaney'den terör açıklaması
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'da 12 kişinin öldüğü terör saldırısının ardından konuştu.
İngiltere seçimleriyle ilgili merak edilenler
İngiltere'de bugün erken genel seçim yapılıyor. Oy verme işlemi TSİ 09:00'da başladı ve yine Türkiye saatiyle gece yarısına kadar sürecek.
Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 25 ölü
Hindistan'ın orta kesimlerindeki Madhya Pradeş eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 25 işçi öldü.
İsrail televizyonunda bir ilk gerçekleşti
İsrail'in Channel 2 televizyon kanalı ilk defa bir Arap araştırmacıyı programına konuk etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zehra Çilingiroğlu sigara içerken görüntülendi

Zehra Çilingiroğlu sigara içerken görüntülendi

72
PKK'nın kaçak iç çamaşırları ele geçirildi

PKK'nın kaçak iç çamaşırları ele geçirildi

98
Türkiye'nin Katar'a asker göndermesi Twitter'ın gündeminde

Türkiye'nin Katar'a asker göndermesi Twitter'ın gündeminde

136
FARC silahlarını teslim etmeye başladı

FARC silahlarını teslim etmeye başladı

13
Avusturya'nın Akdeniz adımına Türkiye vetosu

Avusturya'nın Akdeniz adımına Türkiye vetosu

26
Arda Turan özür dilemeyecek

Arda Turan özür dilemeyecek

130
Gazetecinin Dağlık Karabağ sorusu Ermeni bakanı kızdırdı

Gazetecinin Dağlık Karabağ sorusu Ermeni bakanı kızdırdı

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM