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Putin'den Avrupa'ya çağrı: Rus tehdidini bırakın

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'ya seslendi: Kendiniz bir şeyler uyduruyorsunuz, sonra da bunlarla kendinizi korkutuyorsunuz.

31.05.2017 - 19:31
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Putin'den Avrupa'ya çağrı: Rus tehdidini bırakın

Putin, Fransa ziyareti sırasında Le Figaro gazetesine röportaj verdi.Le Figaro'nun öncelikle küçük bir kısmını yayınlandığı röportajda Putin, Rus tehdidiyle ilgili mitler üretmeye son verilmesi gerektiğini söyledi.

RUS TEHDİDİ MİTLERİNİ BIRAKIN

Gelecek perspektifinin sadece güvenlik konuları da dahil olmak üzere tüm alanlarda işbirliğinde olduğunu kaydeden Rusya lideri, "Rus tehdidiyle ilgili mitler üretilmemesi, 'hibrit savaşlar' çıkarılmaması gerekiyor. Kendiniz bir şeyler uyduruyorsunuz, sonra da bunlarla kendinizi korkutuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA BOMBALAR PATLIYOR"

Rus lider, "Avrupa'da bombalar patlıyor, Paris'te bombalar patlıyor, Rusya'da bombalar patlıyor, Belçika'da bombalar patlıyor, Ortadoğu'da savaş var. İşte biz bunlar üzerine düşünmeliyiz. Ancak biz Rusya'nın ne gibi tehditler oluşturduğunu tartışıyoruz" diye vurguladı.

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