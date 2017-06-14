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Putin'den buz pateni itirafı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, buz pateni pistine 60 yaşında çıktığını ve daha önce hiç kaymadığını söyledi.

14.06.2017 - 10:17
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Putin'den buz pateni itirafı

Putin, Amerikalı yönetmen Oliver Stone'un 4 bölümden oluşan ve Showtime TV kanalında yayınlanan röportajında hayatına dair açıklamalarda bulundu.

"BUZ PATENİ PİSTİNE İLK KEZ 60 YAŞIMDAYKEN ÇIKTIM"

Buz pateni pistine ilk kez 60 yaşında çıktığını belirten Putin "60 yaşındaydım. Patenlerin üzerinde hiç bir şekilde duramıyordum. Her zaman yeni şeyler yapmak ilginçtir." dedi.

SPORUN BİRÇOK ALANIYLA İLGİLENİYOR

İlerlemiş yaşına rağmen bir çok ekstrem spor ile de uğraşan Rusya Devlet Başkanı, her fırsatta sporun birçok alanında yeteneklerini göstermekten geri durmuyor.

Putin'den buz pateni itirafı

Putin, her yıl Soçi’de Rus ve dünya çapındaki hokey yıldızlarının mücadele ettiği geleneksel "Gece Hokey Ligi" gala maçlarında da oynayarak buz üzerindeki performansını sergilemekten geri durmuyor.

Putin'den buz pateni itirafı

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