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Putin’den Erdoğan’a Reina taziyesi

Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Haber Merkezi | 01.01.2017 - 12:14
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Putin’den Erdoğan’a Reina taziyesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yılbaşı kutlamaları sırasında İstanbul Ortaköy’de bulunan Reina gece kulübünde en az 39 kişinin ölmesine sebep olan silahlı saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye dileklerini iletti.

ORTAK GÖREVİMİZ..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak başsağlığı dileyen, ardından saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin : "Yeni yıl kutlamalarında masum insanları öldürmekten daha kötü bir suç düşünemiyorum. Ortak görevimiz terörün saldırganlığına ortak bir şekilde kararlı bir yanıt vermektir." dedi.

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