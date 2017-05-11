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Putin'den görevden alınan FBI Başkanı açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, FBI Başkanı Comey'nin görevinden alınmasıyla ilgili hiçbir ilgilerinin olmadığını belirtti.

11.05.2017 - 11:02
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Putin'den görevden alınan FBI Başkanı açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de oynanan ve kendisinin de forma giydiği hokey maçı öncesinde Amerikan CBS kanalına açıklamalarda bulundu

"SORUNUZ BANA KOMİK GELDİ"

"FBI Başkanı James Comey'nin görevinden alınması ikili ilişkileri nasıl etkiler?" sorusunu yanıtlayan Putin, "Hiçbir şekilde etkilemez. Bana kırılmayın lütfen, fakat sorunuz bana komik geldi. Bizim bu olayla herhangi bir alakamız yok." diye konuştu.

Putin, "ABD Başkanı Donald Trump, anayasada ve yasalarda öngörülen yetkileri çerçevesinde hareket ediyor. Bizimle ne ilgisi var? Gördüğünüz gibi ben, amatörlerle hokey oynamaya hazırlanıyorum." diye de ekledi.

Putin'den görevden alınan FBI Başkanı açıklaması

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