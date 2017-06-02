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Putin'den iklim anlaşması yorumu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesini esprili bir dille değerlendirdi.

02.06.2017 - 18:27
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Putin'den iklim anlaşması yorumu

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Merkel, Macron ve Donald Tusk gibi dünya liderleri, Trump'ın kararına karşılık sert açıklamalar yaparken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kararı esprili bir dille değerlendirdi.

PUTİN: TRUMP'A MİNNETTARIZ

Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin soruları üzerine konuyla ilgili konuşan Putin, Trump'ın bu kararından memnun ve minnettar kaldığını söyledi.

ENDİŞELİ OLMAYIN, MUTLU OLUN

Ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede kendi sorumluluklarına sahip olduğunu söyleyen Putin, "Dont worry, be happy (Endişeli olmayın, mutlu olun)" dedi.

ANLAŞMA YÜRÜRLÜLÜĞE 2021'DE GİRECEKTİ

Rusya lideri konuyla ilgili "Paris anlaşmasındaki bütün hükümler ulusal hükümetlerin sorumluluğunda. Hiçbir zorunluluk yok. Bütün ülkeler kendi kararlarını verecekler. ABD, emisyon miktarını 2025 yılında yüzde 26-28 arasında düşürme kararı almıştı. Ancak bu anlaşma yürürlüğe 2021'de girecekti." şeklinde konuştu.

Putin'den iklim anlaşması yorumu

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