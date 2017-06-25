Putin'den KGB itirafı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin dış istihbarattaki çalışmasının illegal istihbarat ile bağlantılı olduğunu söyledi.

DIŞ İSTİHBARAT ORGANLARINDA ÇALIŞTI

Putin "Vesti v Subbotu" programına yaptığı açıklamada, "Sovyetler Birliği'nin dış istihbarat organlarındaki çalışmam sadece Dış İstihbarat Servisi ile değil illegal istihbarat ile de bağlantılıydı" ifadesini kullandı.

"ÖZEL SEÇİLMİŞ İNSANLAR YAPABİLİR"

İllegal istihbaratta çalışan insanların özel olduklarını ve özel kuruluşlarda faaliyet gösterdiklerini belirten Putin, "Mevcut yaşamdan vazgeçmeyi, kendi yakınlarından, akrabalarından vazgeçmeyi ve kendi ülkenden uzun yıllar boyunca uzak kalmayı ve kendi yaşamını vatanına adamayı herkes yapamaz. Bunun sadece özel seçilmiş insanlar yapabilir. Bunu hiç abartmadan söylüyorum" dedi.

"BU BENİM İÇİN EN BÜYÜK ÖDÜL"

Putin, illegal istihbarat görevlilerinin bu şekilde kendi ülkeleri ve kendi halkına yaklaştıklarının altını çizerek, "Bunlar eşsiz insanlar. Onlara mutluluk diliyorum ve eminim ki benim sözlerimi duyuyorlar. İllegal istihbaratta çalışan bir meslektaşımla konuşmamı anlatmak istiyorum. O benim gibi güvenlik organında göreve yeni başlayan birisiyle çalışıyordu. Ben o zaman ona, 'San Sanıç, siz orada çalıştınız, şimdi de burada benimlesiniz. Siz daha fazlasını yapabilirdiniz' dedim. O da bana, 'Ben başka pozisyonda da çalışabilirdim, bana başka görev teklif ettiler ama ben istemedim. Çünkü vatanım benim dışımda kimsenin yapamayacağı bir görevi yapmak için bana güvendi. Bu benim için en büyük ödül"