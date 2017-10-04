taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.548
USD
3,5742
EURO
4,2047
ALTIN
146,31
PETR
55,9400

Putin'den Kuzey Kore açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, K.Kore'yi vurmanın mümkün olduğunu ancak bunun istenilen sonucu vereceğinin kesin olmadığını söyledi.

04.10.2017 - 17:53
  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası'nın ana oturumunda katılımcılara hitap eden Putin, Kuzey Kore'nin sebep olduğu nükleer gerilimi değerlendirdi. Savaş söyleminin tehlikeli olduğunu vurguladı.

Putin'den Kuzey Kore açıklaması

İSTENEN SONUCUN ALINACAĞI MEÇHUL

Rusya lideri Vladimir Putin, Kuzey Kore'nin vurulması konusunda bir soru işaretinin bulunmadığını, ancak sonrasının başarılı bir sonuç verebileceği ihtimalinin düşündürdünü belirtti. Putin, "Açık açık konuşalım: Kuzey Kore'yi silahsızlandıracak bir vuruş yapılabilir mi? Yapılabilir. Peki amaca ulaşılır mı? Bu meçhul, zira muhtemelen hiç kimse Kuzey Kore'nin nerede neye sahip olduğunu bilmiyor. Kuzey Kore kapalı bir ülke ve hiç kimse bu konuda yüzde yüz bilgi sahibi değil. Cevap ortadayken savaş söylemine gerek var mı? Bence yok" ifadelerini kullandı.

Putin'den Kuzey Kore açıklaması

"K.KORE'NİN POLİGONLARI RUSYA'DAN 200 KM UZAKLIKTA"

Rus lider Kuzey Kore'nin nükleer denemelerinin ABD'yi etkilemesinden çok kendilerini tehdit ettiğini belirtti. atış alanının Rusya'ya 200 km mesafede olduğunu belirten Putin, denemelerin Rusya'yı ABD'den daha fazla endişelendirdiğinin altını çizdi.

Ayrıca kore ile girilebilecek bir askeri diyalog ortamında Kuzey Kore'nin elinin güçleneceğini belirten Putin, diyalog yolunun sürdürürlmesi gerektiğinin altını çizdi.

Putin'den Kuzey Kore açıklaması

"BABA KİM NKLEERİ PUTİNE SÖYLEMİŞ"

Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un babası, ülkenin eski lideri Kim Jong-il'in 2001 yılında kendisine nükleer silaha silaha ve basit topçu sistemleriyle Güney Kore'nin başkenti Seul'u vurabilecek imkana sahip olduklarını söylediğini anlattı.

Putin'den Kuzey Kore açıklaması

Rus lider sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık 2017'deyiz, Kuzey Kore daimi yaptırım koşulları altında yaşıyor ve artık nükleer yerine hidrojen bombasına sahipler. Basit topçu sistemlerinin yerini 5.000 kilometreye kadar menzile sahip füzeler aldı. Sorunu çözmenin yolu gerçekten bu olabilir mi? Hayır. Her şeyin tersine gittiğini zaten hepimiz görüyoruz."

İlginizi Çekebilir
İspanya ekonomisinde düşüş
İspanya ekonomisi, ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesindeki bağımsızlık yanlısı girişimlerden olumsuz etkilenmeye başladı.
Rusya'dan ABD'ye terör suçlaması
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD’nin Suriye’de terörist gruplara destek verdiğini söyledi.
Almanya'da Jamaika koalisyonu yapılamıyor
Almanya hükümetin kurulması için gereken "Jamaika koalisyonu" için görüşmelere hala geçemedi.
CTP, KKTC Dişişleri Bakanı'nı eleştirdi
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıslı bakan Ertuğruloğlu’nun, "KKTC Türkiye'ye bağlı bir özerklik olsun." açıklamasına tepki gösterdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

242
Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

226
Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

415
Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

113
ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

97
Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

161
Yiğit Bulut: Jöle kullanmıyorum

Yiğit Bulut: Jöle kullanmıyorum

184
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM