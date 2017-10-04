Putin'den Kuzey Kore açıklaması

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası'nın ana oturumunda katılımcılara hitap eden Putin, Kuzey Kore'nin sebep olduğu nükleer gerilimi değerlendirdi. Savaş söyleminin tehlikeli olduğunu vurguladı.





İSTENEN SONUCUN ALINACAĞI MEÇHUL

Rusya lideri Vladimir Putin, Kuzey Kore'nin vurulması konusunda bir soru işaretinin bulunmadığını, ancak sonrasının başarılı bir sonuç verebileceği ihtimalinin düşündürdünü belirtti. Putin, "Açık açık konuşalım: Kuzey Kore'yi silahsızlandıracak bir vuruş yapılabilir mi? Yapılabilir. Peki amaca ulaşılır mı? Bu meçhul, zira muhtemelen hiç kimse Kuzey Kore'nin nerede neye sahip olduğunu bilmiyor. Kuzey Kore kapalı bir ülke ve hiç kimse bu konuda yüzde yüz bilgi sahibi değil. Cevap ortadayken savaş söylemine gerek var mı? Bence yok" ifadelerini kullandı.

"K.KORE'NİN POLİGONLARI RUSYA'DAN 200 KM UZAKLIKTA"

Rus lider Kuzey Kore'nin nükleer denemelerinin ABD'yi etkilemesinden çok kendilerini tehdit ettiğini belirtti. atış alanının Rusya'ya 200 km mesafede olduğunu belirten Putin, denemelerin Rusya'yı ABD'den daha fazla endişelendirdiğinin altını çizdi.

Ayrıca kore ile girilebilecek bir askeri diyalog ortamında Kuzey Kore'nin elinin güçleneceğini belirten Putin, diyalog yolunun sürdürürlmesi gerektiğinin altını çizdi.

"BABA KİM NKLEERİ PUTİNE SÖYLEMİŞ"

Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un babası, ülkenin eski lideri Kim Jong-il'in 2001 yılında kendisine nükleer silaha silaha ve basit topçu sistemleriyle Güney Kore'nin başkenti Seul'u vurabilecek imkana sahip olduklarını söylediğini anlattı.

Rus lider sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık 2017'deyiz, Kuzey Kore daimi yaptırım koşulları altında yaşıyor ve artık nükleer yerine hidrojen bombasına sahipler. Basit topçu sistemlerinin yerini 5.000 kilometreye kadar menzile sahip füzeler aldı. Sorunu çözmenin yolu gerçekten bu olabilir mi? Hayır. Her şeyin tersine gittiğini zaten hepimiz görüyoruz."