Putin’den maaşlara yüzde 4 zam

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, diplomatlar, hükümet yetkilileri ve adalet sektörünün maaşlarını artıran bir kararname imzaladı.
KARARNAMEYİ İMZALADI
Kararname kapsamında Diplomatik Dışişleri Bakanlığı çalışanları, diplomatik misyonlar ve Rusya Federasyonu’nun konsolosluk kurumları ve bölgesel organ çalışanlarının aylık maaşları 1.04 kat artacağıda belirtiliyor.
1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Maaşların yüzde 4 oranında arttırılması yönünde imzalanam karar 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek. Uygulanacak maaş artışından çalışanlarla Kremlin çalışanları, hükümet aparatları, Federasyon Konseyi, Devlet Duması ve bölgelerdeki birimleri, Anayasa ve Yargıtay çalışanları ve bakanlık çalışanları etkilenecek.
Öte yandan yeni yılda genel yargı mahkemeleri, tahkim mahkemeleri, savcılar, soruşturma görevlileri için de maaşlar artırılacak.