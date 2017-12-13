Putin’den maaşlara yüzde 4 zam

1 İsrail'den Suudi Arabistan'a özel davet İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael katz, Suudi Arabistan Veliaht prensi Selman'ı İsrail'e davet etti.

2 Karaman'da kedi ve köpekler telef edildi Karaman'da iki gündür çöp konteynerlerinin yanında çok sayıda ölü kedi ve köpeklere rastlandı. Yapılan incelemede hayvanların zehirli balıklar nedeniyle öldüğü tespit edildi.

3 Şanlıurfa'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık Şanlıurfa'ya kız istemeye giden aile, kız tarafından şüphelenince aileyi polise şikayet etti. Kadınlar dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındı.

4 Güzel ellerin sırrı: Üzüm Üzümdeki asit, cilt hücrelerini canlandırıyor, bağ dokularını güçlendiriyor. Üzüm ile yapılan maskeler cilde yumuşaklık ve pürüzsüzlük veriyor.

5 Okul önlerinde narkotik uygulaması Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin yoğunlukta olduğu bölgelerde, okul önlerinde ve çevrelerinde narkotik uygulaması yaptı.

6 Ramallah'ta dikkat çeken kare Filistinlilerin, yurdun bir çok noktasında yaptığı eylemler devam ederken, Ramallah'ta İsrail ajanları 'truva' taktiği ile Filistinlilere saldırıyor.