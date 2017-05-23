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Putin'den May'e taziye

Rus Lider, 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle İngiltere Başbakanı May'e taziye dileklerini iletti.

23.05.2017 - 10:48
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Theresa May'e gönderdiği taziye mektubunda, "Bu kötücül ve insanlık dışı suçu kararlı bir biçimde kınıyoruz. (Saldırı) emrini verenlerinse hak ettikleri cezayı alacaklarına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ..."

Putin şöyle devam etti: "İngiliz partnerlerimizle terörle mücadelede işbirliğini, hem ikili çerçevede hem de geniş uluslararası çabalar çerçevesinde artırmaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz."

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