Putin'den Ramazan Bayramı mesajı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Ramazan Bayramı'nı 'derin manevi anlam taşıyan bir bayram' olarak nitelendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ramazan Bayramı, yenilenmenin memnuniyetini, adanmışlığı, iyilik yapmayı ve ihtiyaç sahiplerine yardımı simgeliyor" ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR

Rusyalı Müslümanların atalarının zengin manevi ve tarihi mirasına sahip çıktığını vurgulayan Putin, Müslümanların insanlar arasında barışı, uzlaşıyı, dostluğu ve karşılıklı anlayışı destekleme konusunda önemli rol oynadığının altını çizdi.