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Putin’den Ruhani’ye Halep kutlaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yle yaptığı telefon görüşmesinde Halep'in Suriye rejimin eline geçmesini tebrik etti.

DHA | 25.12.2016 - 14:12
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Putin’den Ruhani’ye Halep kutlaması

İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ikili arasında yapılan konuşmada Putin, şunları söyledi:

"TERÖRİZME KARŞI BÜYÜK BİR ZAFER ELDE EDİLMİŞ OLDU"

"İki ülkenin işbirliği sonucu, uluslararası terörizme karşı büyük bir zafer elde edilmiş oldu. Şimdi ise terörist gruplarla mücadelenin yanı sıra müzakere sürecini başlatma zamanıdır"

"HALEP ZAFERİ TERÖRİSTLERE HEDEFLERİNE ULAŞAMAYACAKLARINI GÖSTERMİŞ OLDU"

Görüşmede, Ruhani, "Halep zaferi, teröristlere terör yöntemleriyle hedeflerine ulaşamayacaklarını göstermiş oldu. Bu zaferin ardından Suriye devleti ile muhalifler arasında siyasi müzakere sürecinin başlatılması gerekiyor. Kazakistan bunun için uygun bir yerdir" dedi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine değinen Ruhani, “Teröristlerin yeni yöntemlere yöneldiğini gösteren bu tip eylemlere karşı daha dikkatli olmalıyız” ifadesini kullandı.

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