Putin'den şaşırtan Suriye itirafı

Rusya lideri Vladimir Putin, her sene düzenli olarak bir Rus televizyon programında düzenlenen soru-yanıt programına konuk oldu.

"SURİYE SİLAHLI GÜÇLERİMİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN EŞSSİZ BİR ARAÇTI"

Putin, çeşitli konularda bilgi verirken Suriye konusuna da değinmeyi ihmal etmedi. Putin, "Savaş meydanında silahlı güçlerimizi kullanmak eşsiz bir deneyim, silahlı güçlerimizi geliştirmek için eşsiz bir araçtı. Hiçbir tatbikat çatışma koşullarında güç kullanımıyla kıyaslanamaz." diye konuştu.

"NE DEMEK OLDUĞUNU ANLAMAYA BAŞLADILAR"

Putin ayrıca "Kâğıt üzerinde yeni silahlara sahip olmak bir şey, ancak gerçekte nasıl çalıştıklarını görmek çok başka bir şey. Subaylarımız ve generallerimiz çağdaş silahlı çatışmanın ne demek olduğunu anlamaya başladılar." diye konuştu.

Times'ın haberinde, Rus yetkililerin Moskova'nın Suriye Savaşı'na müdahil olduğu 2015'ten bu yana 200'den fazla silahı denediklerini söylediği de aktarılıyor. Haberde ayrıca, Suriyeli insan hakları örgütlerinin Rus Ordusu'nu, okullar, hastaneler ve meskûn mahalleri hedef alan hava saldırılarında 1,761'i çocuk, 6100 sivili öldürmekle suçladığı söyleniyor. Moskova'nın ise, hava saldırılarının sivil ölümlerine neden olduğu suçlamasını reddettiği kaydediliyor.

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"RUS ÇIKARLARINI GÜVEN ALTINA ALACAKLAR"

Putin'in programda, Suriye'deki Rus güçlerinin sadece görevleri bittiğinde ülkeden ayrılacağını söylediği ve "Askerlerimiz dünyanın bu kritik önemdeki bölgesinde Rus çıkarlarını güven altına almak için orada." dediği belirtiliyor.