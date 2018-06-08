taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.808
USD
4,5068
EURO
5,3121
ALTIN
188,20
PETR
77,0000

Putin'den şaşırtan Suriye itirafı

Rusya lideri Putin, Suriye'yi Rus Ordusu'nun savaş kabiliyetini geliştirmek ve yeni silahları denemek için 'paha biçilemez bir fırsat' olarak niteledi.

Haber Merkezi | 08.06.2018 - 09:55..
  1. Haberler
  2. Dünya
Putin'den şaşırtan Suriye itirafı

Rusya lideri Vladimir Putin, her sene düzenli olarak bir Rus televizyon programında düzenlenen soru-yanıt programına konuk oldu.

"SURİYE SİLAHLI GÜÇLERİMİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN EŞSSİZ BİR ARAÇTI"

Putin, çeşitli konularda bilgi verirken Suriye konusuna da değinmeyi ihmal etmedi. Putin, "Savaş meydanında silahlı güçlerimizi kullanmak eşsiz bir deneyim, silahlı güçlerimizi geliştirmek için eşsiz bir araçtı. Hiçbir tatbikat çatışma koşullarında güç kullanımıyla kıyaslanamaz." diye konuştu.

Putin'den şaşırtan Suriye itirafı

"NE DEMEK OLDUĞUNU ANLAMAYA BAŞLADILAR"

Putin ayrıca "Kâğıt üzerinde yeni silahlara sahip olmak bir şey, ancak gerçekte nasıl çalıştıklarını görmek çok başka bir şey. Subaylarımız ve generallerimiz çağdaş silahlı çatışmanın ne demek olduğunu anlamaya başladılar." diye konuştu.

Times'ın haberinde, Rus yetkililerin Moskova'nın Suriye Savaşı'na müdahil olduğu 2015'ten bu yana 200'den fazla silahı denediklerini söylediği de aktarılıyor. Haberde ayrıca, Suriyeli insan hakları örgütlerinin Rus Ordusu'nu, okullar, hastaneler ve meskûn mahalleri hedef alan hava saldırılarında 1,761'i çocuk, 6100 sivili öldürmekle suçladığı söyleniyor. Moskova'nın ise, hava saldırılarının sivil ölümlerine neden olduğu suçlamasını reddettiği kaydediliyor.

Putin'den şaşırtan Suriye itirafı VİDEO

Putin'den şaşırtan Suriye itirafı

"RUS ÇIKARLARINI GÜVEN ALTINA ALACAKLAR"

Putin'in programda, Suriye'deki Rus güçlerinin sadece görevleri bittiğinde ülkeden ayrılacağını söylediği ve "Askerlerimiz dünyanın bu kritik önemdeki bölgesinde Rus çıkarlarını güven altına almak için orada." dediği belirtiliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan, Kandil ve Sincar'dan sonra Mahmur'u işaret etti

Erdoğan, Kandil ve Sincar'dan sonra Mahmur'u işaret etti

198
PEGIDA cami önündeki domuz çevirme eyleminden vazgeçti

PEGIDA cami önündeki domuz çevirme eyleminden vazgeçti

87
Erdoğan'dan OHAL açıklaması

Erdoğan'dan OHAL açıklaması

260
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

71
Serdar Ortaç: 4 yıldır sana aşığım Chloe

Serdar Ortaç: 4 yıldır sana aşığım Chloe

35
Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Mesut'a tehditkar sözler

Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Mesut'a tehditkar sözler

81
Temel Paşa, Afrin kahramanlarıyla Burseya'da iftar etti

Temel Paşa, Afrin kahramanlarıyla Burseya'da iftar etti

76
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM