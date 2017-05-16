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Putin'den siber saldırı suçlamalarına yanıt

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada 150 ülkeyi etkileyen siber saldırılarla ilgili ülkesinin suçlanmasına teğki gösterdi.

16.05.2017 - 00:31
  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ziyaretini değerlendirdiği basın toplantısında siber saldırıların endişe verdiğini ifade ederek, Rusya’yı bu siber saldırılar ile suçlamanın “garip” olduğunu söyledi.

Putin'den siber saldırı suçlamalarına yanıt

"NEDENSE SUÇLULAR, HİÇ BULUNMADIĞI YERDE ARANIR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın siber saldırıyla ilgisinin olup olmadığına dair soruyu yanıtlayarak, “Genel olarak bu saldırı endişe verici konudur ve büyük önem taşıyor.  Bu tehditlerin kaynağına gelince Microsoft yönetimi bu virüsün ABD istihbarat ajanslarından kaynaklandığını açıkça bildirdi. Rusya’nın siber saldırılar ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu koşullarda başka herhangi iddialar duymak beni şaşırtıyor. Aslında bu durum şimdiki dünyanın çok acı gerçeğini yansıtıyor. Nedense suçlular hiç bulunmadığı yerde aranır” ifadelerini kullandı.

12 Mayıs’tan itibaren etkili olan büyük ölçekli siber saldırı 150 ülkede 200 milyondan fazla kullanıcıyı etkiledi.

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