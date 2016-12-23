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Putin'den suikast açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, geleneksel yıl sonu basın toplantısında soruları yanıtlıyor..

Haber Merkezi | 23.12.2016 - 13:58
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Putin'den suikast açıklaması

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Putin basın toplantısını, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesinin ardından Moskova'da düzenlenen cenaze törenine katılmak için ertelemişti.

SUİKAST İLİŞKİLERE ZARAR VERMEYECEK

Basın toplantısında Putin, Karlov suikastıyla ilgili, ''Suikastın Türkiye-Rusya ilişkilerine zarar vermeyecek.'' ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1437 gazetecinin akreditasyon yaptırdığı geleneksel yılsonu büyük basın toplantısını Türkiye ile ilgili "Rusya, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmada her şeyin açığa çıkarılmasını yakından izleyecek" dedi.

Putin: Karlov’un öldürülmesi ilişkileri bozmaya yönelikti VİDEO

ABD'Yİ DE BİZE KATILMAYA ÇAĞIRIYORUZ

"ABD'yi de Rusya, Türkiye ve İran'ın çabalarına katılmaya çağırıyoruz' diyen Putin "Rusya, Türkiye ve İran'ın dahil olduğu üçlü format Suriye konusunda etkili olduğunu kanıtladı. Bu formatı devam ettirmek gerek. ABD'yi de Rusya, Türkiye ve İran'ın çabalarına katılmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Putin'den suikast açıklaması

Putin'den suikast açıklaması

Putin'den suikast açıklaması

Putin'den suikast açıklaması

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