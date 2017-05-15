Putin 'YPG'yle ilişkiye devam' dedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in başkenti Pekin'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Putin yaptığı konuşmada birçok önemli konuya da açıklık getirdi.

"YPG'YE SİLAH DESTİĞİ VERMİYORUZ" DİYOR AMA RUS ASKERLERİ TERÖRİSTLERLE YAN YANA

Putin sorulan bir soru üzerine Rusya'nın Suriyeli Kürtlere silah desteği verme ihtiyacı duymadığını belirterek, "Başka ülkelerin aksine Kürt gruplara silah göndermiyoruz. Onların da bizim göndereceğimiz silahlara özellikle gereksinimi yok. Zira silah alacak başka kaynakları var. Bu işi bir biçimde aktif hâle getirmenin gerekli olduğunu düşünmüyoruz. Bu konuyu Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) ile konuştuk. Soçi'de bir araya geldiğimizde bu konudaki endişelerini anlattı." diye konuştu.

SURİYELİ KÜRTLERLE İLETİŞİM HALİNDE OLACAKLAR

Ayrıca Putin, Suriyeli Kürtlerle iletişim halinde olmayı sürdüreceklerini, çünkü o bölgede yaşayan kürtlerin DEAŞ'la mücadele ettiklerini, ancak Ankara yönetiminin endişelenmesini gerektirecek bir neden olmadığını belirtti.

"ABD'NİN İÇ KARIŞIKLIĞI ULUSLARARASI GERİLİME NEDEN OLUYOR"

ABD ile ilgili de sorulan bir soru üzerine Rusya Devlet Başkanı, Donald Trump'ın başkan seçilmesinden sonra ABD iç siyasetinde yaşanan karışıklığın dünya ekonomisinde ve politikasında gerginliğe neden olduğunu belirtti.