Putin'e balık daveti

Putin, başkent Moskova’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ı Kremlin Sarayı’nda kabul etti.

Putin İstanbul'a Başkan Erdoğan ile balık yemeye davet edildi.

İSTANBUL'DA BALIK YEME SÖZÜ

Konuşmasına, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Putin’e selamlarını ileterek başlayan Çavuşoğlu ise şöyle konuştu:

“Sizleri en yakın zamanda Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Özellikle İstanbul’da birlikte balık yeme konusunda mutabakatınız vardı. Rusya ve Türkiye arasında ilişki, bazılarını kıskandırmaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte yapılacak üçlü zirve konusunda arkadaşlarımızın hazırlıkları sürüyor. İkili ilişkilerimizin yanında bölgesel konulardaki iş birliğimizi güçlendirmek için birlikte çalışmamızın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bölgesel barış için de bu çok önemlidir."

ÇAVUŞOĞLU: ERDOĞAN, SİZİ TÜRKİYE'DE BALIKÇI RESTORANINA GÖTÜRMEK İSTİYOR

Çavuşoğlu, "Değerli dostunuz, sayın Erdoğan size selamlarını ve en iyi dileklerini gönderdi ve sizin en kısa sürede İstanbul'u ziyaret etmenizi bekliyor. Balık restoranına gitme anlaşmanız var" dedi.

Türk ve Rus yetkililer açıklamaların ardından basına kapalı toplantıya geçerken, toplantıda Rusya'yı temsilen Putin'in yanı sıra Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev bulunuyor.

PUTİN, ERDOĞAN'A 'HANİ BENİ RESTORANA DAVET EDECEKTİNİZ' DEMİŞTİ