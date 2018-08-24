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Putin'den Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Türkiye'nin, Suriye krizini çözmek için derin ekonomik işbirliği yapabileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 24.08.2018 - 15:58..
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Putin'den Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirmesi

Putin'den Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriye ve İdlib meselelerini görüşmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

TÜRK-RUS İŞBİRLİĞİ

Vladimir Putin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan ile Moskova'da bir araya geldi.

Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştiği mesajını verdi. Putin, "İlişkilerimiz yeni içerikle zenginleşiyor. İşbirliği bölgesel ve ekonomik konularda artıyor" dedi.Türk-Rus ilişkilerinin kapsamlı bir özellik kazandığını söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Ankara'nın Suriye krizini çözmek için derin ekonomik işbirliği yapabileceğini söyledi.

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