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Putin'in doğaya salınan leoparı ölü bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğaya salınan leoparı ölü bulundu.

İHA | 20.01.2018 - 01:34..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in korunması için talimat verdiği Pars Leoparı olarak bilinen leoparlardan biri doğal ortamından kaçıp Abhazya’da yakalanmıştı. Tekrar doğaya salınan leoparın ölü bulunduğu öğrenildi.

Putin'in doğaya salınan leoparı ölü bulundu

3 HAFTA SONRA ÖLÜ BULUNDU

Geçtiğimiz Kasım ayında Rusya’nın Soçi şehrinde bulunan doğal ortamından kaçan, Abhazya’nın Gudauta şehrinde bulunan Lıhnı köyünde yakalanan, yakalandıktan sonra tedavi edilerek 2018’e doğal ortamında girmesi için doğaya salınan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 3 leoparından biri olduğu bilinen ’Victoria’ isimli leopar, doğaya salındıktan 3 hafta sonra ölü bulundu.

Temmuz 2016’da Victoria, Killy ve Akhun isimli leoparlar Kafkas dağlarına salınmış, Putin doğaya salınmadan önce bu leoparlarla medyaya pozlar vermiş, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan leoparların korunması için de talimat vermişti.

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