PYD Afrin'den sivilleri vurdu: 1 ölü 5 yaralı

İbrahim Kutluay, Demet Şener'e 1 milyon 350 bin lira tazminat, 30 bin lira da aylık nafaka ödeyecek.

Cenk Tosun, "Cenk'in en büyük handikapı hocası Sam Allardyce" diyen Emre Belözoğlu'nu yalanladı. Golcü futbolcu, "Bana tam tersini söyledi" dedi.

Bugün gerçekleştirilen kura çekiminin ardından, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

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Cumhuriyet yazarının domuz eti üzerinden birlik çağrısı

Canan Kaftancıoğlu'nun domuz eti ziyafetiyle ilgili gelen eleştirilere yanıt veren Cumhuriyet yazarı, “Biz domuz da yeriz, sizi de yeriz ama birbirimizi yemeyiz' diyebilmeliyiz." dedi.