PYD Afrin'den sivilleri vurdu: 1 ölü 5 yaralı

PYD'nin saldırısının ardından açıklamalarda bulunan Bab Sivil Savunma yetkilisi Ebu Selim, 1 çocuğun hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de yaralandığını belirtti.
SİVİLLERİN YAŞADIĞI ÇADIR VURULDU
PYD, ilçe merkezindeki Hikme Hastanesinin yaklaşık 150 metre yakınında sivillerin yaşadığı çadır kurulu alana bomba isabet ettirdi.
Selim, "Saat 19.30 sularında meydana gelen saldırıda, 10 yaşındaki bir çocuk yanarak can verdi. Aynı aileden 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralananlar hastaneye sevk edildi." dedi.