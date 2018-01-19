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PYD Afrin'den sivilleri vurdu: 1 ölü 5 yaralı

Terör örgütü PYD, Bab ilçesini hedef alan saldırıda bulundu. Teröristlerin sivillere yaptığı saldırıda 1 çocuk yaşamını yitirdi.

AA | 19.01.2018 - 23:57..
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PYD'nin saldırısının ardından açıklamalarda bulunan Bab Sivil Savunma yetkilisi Ebu Selim, 1 çocuğun hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de yaralandığını belirtti.

PYD Afrin'den sivilleri vurdu: 1 ölü 5 yaralı


SİVİLLERİN YAŞADIĞI ÇADIR VURULDU

PYD, ilçe merkezindeki Hikme Hastanesinin yaklaşık 150 metre yakınında sivillerin yaşadığı çadır kurulu alana bomba isabet ettirdi.

Selim, "Saat 19.30 sularında meydana gelen saldırıda, 10 yaşındaki bir  çocuk yanarak can verdi. Aynı aileden 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralananlar  hastaneye sevk edildi." dedi.

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