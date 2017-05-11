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PYD bölgesine Rus bayrağı asıldı

Kilis'in karşı tarafında yer alan terör örgütü PYD'nin kontrolündeki bölgeye Rus bayrağı çekildi.

11.05.2017 - 18:44
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PYD bölgesine Rus bayrağı asıldı

Kilis'e bağlı Akçabağlar ve Demirışık köyleri karşısında yer alan Halep'e bağlı Afrin ilçesinde, Rus ve Suriye bayrağı asıldı.

PYD'Yİ KORUMAK İÇİN RUS BAYRAĞI ÇEKİLDİ

Belirli mesafelerle sınır boyunca asılan bayraklar, Kilis'e bağlı Akçabağlar ve Demirışık köylerinden çıplak gözle de görülebiliyor. Yerel kaynaklar, bayrakların bölgenin kontrolünü elinde bulunduran terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'yi korumak amacıyla asıldığını belirtti.

PYD bölgesine Rus bayrağı asıldı

PUTİN GÜVENCE VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya ziyaret etmiş ve Putin’e Rus askerlerinin PYD’li teröristlerle görüntülerini verdiği söylemişti. Putin ise “PYD’ye ve PKK’ya silahlarımız verilemez” güvencesi vermişti.

PYD bölgesine Rus bayrağı asıldı

PYD bölgesine Rus bayrağı asıldı

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