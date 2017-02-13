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PYD Münbiç'te hendek kazmaya başladı

TSK'nın El Bab’da büyük oranda kontrol sağlaması ve Münbiç yönüne ilerlenecek olması El Bab’da bulunan terör örgütü PYD’yi harekete geçirdi.

13.02.2017 - 20:05
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Fırat Kalkanı Harekatı'yla El Bab'da büyük ölçüde kontrolün sağlanmasının ardından Halep'in en büyük ilçesi Münbiç'e gözler çevrildi.

HENDEK KAZMAYA BAŞLADILAR

ABD'nin kara ve hava desteği ile ağustos ayı başında Halep'e bağlı Münbiç ilçesini ele geçiren Suriye PKK'sı PYD, şehrin etrafına hendekler kazıyor.

PYD Münbiç'te hendek kazmaya başladı

DEAŞ HENDEKLERİNİ YENİDEN AÇIYOR

Terör örgütü PYD, bir yandan DEAŞ tarafından kazılan hendekleri yeniden faaliyete geçirirken diğer yandan eksik bölgelerde yeni hendekler açıyor.

PYD Münbiç'te hendek kazmaya başladı

ELEBAŞLARINDAN TALİMAT ALDILAR

PKK elebaşları, El Bab operasyonu sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Münbiç'e yürüyeceğini vurgulayarak, bu nedenle bölgede mayın ve hendeklere önem verilmesi talimatı verdi.

PYD Münbiç'te hendek kazmaya başladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA SÖYLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Körfez ülkeleri ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "El Bab hallolmak üzere bundan sonrası için Münbiç ve Rakka var. Hedef 4-5 bin kilometrelik güvenli bölgedir" ifadelerini kullanmıştı.

TÜM İLÇEYİ KAPSIYOR

Türkiye, PKK'nın Fırat Nehri'nin batısında kalan bölgelerde etkinlik kurmasını kırmızı çizgi olarak deklare etti. ABD'nin desteğiyle Münbiç'i ele geçiren PKK'nın da ilçeden çıkarılması Türkiye'nin başlıca politikaları arasında bulunuyor. Bu nedenle çeşitli önlemler alan terör örgütü, batıda Um el Safa köyünde hendek kazımına başladı. Daha sonra Cerablus yönünden gelecek saldırılara önlem amaçlı kuzey cephesine genişleyen hendek ve mayınlama faaliyetleri olası kuşatma ihtimaline karşı ilçe çevresini kapsayacak şekilde devam etti.

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