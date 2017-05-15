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PYD, Suriye'nin kuzeyinde gazeteci kaçırdı

Terör örgütü PYD/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke iline bağlı Rımalan bölgesinde bir gazeteciyi kaçırdığı bildirildi.

15.05.2017 - 15:22
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PYD

Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) internet sitesinde yayımlanan habere göre, KDP'ye yakınlığıyla bilinen Erbil merkezli Zagros/ARK Televizyonu muhabiri Barzan Hasan Lilani, Haseke iline bağlı Rımalan bölgesinde PYD/PKK'lı teröristlerce kaçırıldı.

PLAKASIZ ARAÇLA KAÇIRILDI

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Üyesi Hüseyin Hal, "PKK'ya bağlı yüzü maskeli bir grup silahlı militan, muhabir Barzan Hasan Lilani'yi Rımalan'da kaçırdı. Militanlar, Lilani'yi plakasız bir araca zorla bindirip bilinmeyen bir yere götürdü." dedi.

Hal, Lilani'yi kaçıranların ENKS aleyhine slogan attığını da sözlerine ekledi. Gazetecinin kardeşi Gulal Hasan Lilani ise, "Kardeşim, dün Rımalan bölgesinde kaçırıldı. Şimdiye kadar kendisinden hiçbir haber alamadık." diye konuştu.

Zagros/ARK Televizyonu Genel Müdürü Halid Ali de muhabirlerinin Suriye'nin kuzeyinde kaçırıldığını doğruladı. PYD/PKK'nın eylemini şiddetle kınayan Ali, Lilani'nin en kısa sürede serbest bırakılması çağrısında bulundu.

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