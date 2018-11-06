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PYD'nin Münbiç'te petrol geliri

Her gün binlerce yakıt tırının geçiş yapmak zorunda olduğu Münbiç’te teröristler petrolden binlerce lira gelir elde ediyor.

İHA | 06.11.2018 - 11:07..
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Terör örgütünün kontrolünde bulunan Münbiç’te tır ve kamyonlar için oluşturulan kapı İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülendi.

Çoğunluğunu örgütün kontrolünde bulunan Deyrizor ve Rakka’dan akaryakıt getiren tırların oluşturduğu binlerce tır ve kamyon Münbiç’de terör örgütü tarafından oluşturulan sözde geçiş kapısında durduruluyor.

PYD'nin Münbiç'te petrol geliri

TIR BAŞINA 300 LİRA ALIYORLAR

Bir tırdan yaklaşık 300 TL vergi alındığı, terör örgütü PKK/PYD’nin günlük kazancının çok yüksek olduğu belirtiliyor. Hem sattığı yakıttan gelir elde eden örgüt hem de bu geçiş kapısından yüksek gelir elde ettiği belirtiliyor.

ABD ASKERLERİ DE ORADA

Amerikan askerlerinin de gün boyu yakın noktalarda devriye attığı belirtilen bu geçiş kapısında bulunan terör örgütü üyeleri tır şoförlerini, bazen günlerce bu nokta da bekletiyor.

Görüntülerde, sözde geçiş kapısında park etmiş halde bekleyen tırlar ve tır hareketliliğinin çok yüksek olduğu görülüyor.

PYD'nin Münbiç'te petrol geliri

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