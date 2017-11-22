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Radyasyon düzeyindeki artış nükleer tesisten değil

Rusya’nın nükleer enerji kurumu Rosatom, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

22.11.2017 - 11:42
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fs

Rusya’nın nükleer enerji kurumu Rosatom, Greenpeace’in Ural bölgesindeki nükleer tesiste bir kaza yaşandığı ve Rutenyum-106 seviyesinin normalden 986 kat yüksek olduğu iddiası üzerine bölgedeki Rus nükleer tesislerinde böyle bir kaza yaşanmadığını açıkladı.

RADYOAKTİVİTENİN ÖNEMİ ARTTI

Öte yandan Rus Meteoroloji Ajansı Rosgidromet, Ural Dağları üzerindeki radyoaktivitenin önemli oranda arttığını doğruladı. Ural Dağları’nın güneyindeki Argayash bölgesinde radyasyon düzeylerinin normalden 986 kat daha yüksek olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Çevre koruma örgütü Greenpeace, Rusya’nın nükleer kurumunun tesislerinden birinde olmuş bir kazayı üstünü örtmüş olabileceği iddiasıyla soruşturma açılması için çağrı yapmıştı. Rosatom’un Argayash yakınlarındaki Mayak tesisinden yapılan yazılı açıklamada, “Rosgidromet tarafından tespit edilen Rutenyum-106 seviyesindeki artış tesisimizin faaliyetleriyle ilişkili değildir” denildi.

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