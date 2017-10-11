Rafet El Roman: Yine evleneceğim

İki evlilik yapan Rafet El Roman, son kez evleneceğini açıkladı. Şu an hayatında kimsenin olmadığını söyleyen ünlü şarkıcı, aşka da doyamadığının altını çizdi.

"SON KEZ EVLENECEĞİM"

Yeniden birine aşık olmayı çok istediğini dile getiren Rafet El Roman, “Evlilik benim için kutsal bir müessese. Bir kez daha evleneceğim ama bu defa son olacak” diyerek üçüncü kez evlenebileceği mesajını da vermiş oldu.

Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop 1996'da evlendi, 2002 yılında olaylı bir şekilde boşandı. Çiftin Şevval ve Su adında iki kızı var.

Rafet El Roman, 2014'te evlendiği kendinden 20 yaş küçük olan Ceren Kaplakarslan'dan (28), Ekim 2016'da olaylı bir şekilde boşandı.