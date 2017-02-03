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Rahibenin Meryem Ana açıklaması kiliseyi karıştırdı

İspanya'da Rahibe Lucia Caram isimli bir rahibenin "Meryem Ana bakire olmayabilir" şeklindeki sözleri tepki topladı.

03.02.2017 - 09:24
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İspanya'da bir rahibenin Meryem Ana iddiası kilise çevrelerinde tartışma yarattı. Katolik rahibe, Meryem Ana'nın bakire olmayabileceğini savundu.

''İLİŞKİYE GİRMELERİ NORMALDİ''

Rahibe Caram, katıldığı bir televizyon programında “Meryem Ana, Yusuf ile normal bir çift olarak aşk yaşıyordu ve cinsel ilişkiye girmeleri de normaldi” dedi.

Rahibenin Meryem Ana açıklaması kiliseyi karıştırdı

Rahibe Lucia Caram

KİLİSEDEN AÇIKLAMA

Öte yandan "Bunu kabul etmek zor" diyen Caram'ın iddiaları Viktorya Piskoposu tarafından bir açıklamayla kınandı. Açıklamada, Meryem Ana'nın bekaretinin tartışma konusu olmadığı belirtildi:

"Meryem'in ebedi olarak bakire olduğu hakikati, en başından beri kilisenin inancını şekillendirmiştir. Bu gibi açıklamalar kilisenin inancıyla uyuşmamaktadır."

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