Rahmi Koç: Allah her istediğimi verdi

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç (86) ‘Gazette 13’e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı. Gazette 13’ün sahibi Güngör Denizaşan ve gazeteci Bilal Özcan’ın gerçekleştirdiği röportajdan bölümler...

"HER GÜN YÜZERİM, PLATES YAPARIM"

“Her gün 1 km yüzerim. Haftada 3 gün plates yaparım. Gece 02.30’da kalkar koşu bandında 1 saat yürürüm. Sonra sırt üstü yatıp göbek inceltme hareketleri yaparım. Çok uyku sevmem. Sabah 07.00’de kalkar, 09.30’da ofise gelirim. Akşam 20.30’a kadar çalışırım. Tam 50 yıldır öğlen yemeğinden sonra 1 saat uyurum. Aklı pırıl pırıl yapıyor.”





"JAPONLARDAN GENÇLİK İÇECEĞİ ÖĞRENDİM"

“Japonlar’dan öğrendiğim bir içeçek var. Yeşil limon kabuğunu suyun içine atıp içerim. Yağ yakmak ve cildi nemli tutmak için iyi geliyor. Her şeyi yerim, ama ölçüyü kaçırmam.”

"BABAM ENTERESAN ADAMDI"

“Babam Vehbi Koç enteresan adamdı, kimseyle yakınlaşmazdı. Annem dahil hepimize karşı mesafeliydi. Annem, babama ‘Vehbi Bey’ diye hitap ederdi. Babam, anneme ‘Sadberk Hanım’ derdi. Babam yüz bulmayalım diye bizi uyurken öpermiş.

Babam bana ilk şunları öğretti: Kanunlara uy, düzgün insan ol, özüne-sözüne sadık kal, vergiyi ve borçlarını tam zamanında öde.”





BABAM BENİMLE SEYAHAT ETMEZDİ

“Anneme her zaman ‘Hiçbir zaman benim bir müdürüm için iyi-kötü bir şey söyleme. Tesirin altında kalırım’ derdi. Benimle çok önemli bir iş toplantısı olmadığı sürece seyahat etmezdi. Çünkü puro içerdim, o bundan rahatsız olurdu.”

"BABAMIN BURNU HAVADA DEĞİLDİ"

“Vehbi Bey çok mütevazıydı. Burnu havada değildi. Zenginliğini etrafa yaymazdı. ‘Dolu küp ses çıkarmaz’ derdi. İşte az risk alırdı, yatırım yapmadan üzerinde çok çalışırdı. Bazen abartıp işi kaçırırdı. Ben yüzde 30 risk alırım, ama 70 değil.”

"UÇAN ADAMLARA ÇOK ÖZENİYORUM"

“Filmlerde ‘skydiving’ (gökyüzü dalışı) yapan adamları görüyorum. Çok imreniyorum, cesaret edemem. Bilmiyorum belki de çalışmak lazım. Ama gençken paraşütle atlardım.”

“Yakama taktığım kırmızı karanfilin bir hikayesi yok. İngiltere’de takdir ettiğim bir sanayici vardı, ondan gördüm. Akşamları yıkanıp giyindikten sonra canlı karanfil takmak renk katıyor. Düğünlerde beyaz, onun dışında kırmızı karanfil takarım.”

"ALLAH BANA HER İSTEDİĞİMİ VERDİ"

“Bazen yattığımda düşünüyorum. Allah bana her istediğimi verdi ama istemenin sonu yok. Kendimi ve arzularımı gemlemeye çalışıyorum. ‘Her şeyin var, sağlığın var, daha ne istiyorsun?’ diyorum.”