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Ramallah'ta dikkat çeken kare

Filistinlilerin, yurdun bir çok noktasında yaptığı eylemler devam ederken, Ramallah'ta İsrail ajanları 'truva' taktiği ile Filistinlilere saldırıyor.

Haber Merkezi | 13.12.2017 - 15:26..
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Ramallah'ta dikkat çeken kare

ABD'nin İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü ilan etmesinin üzerinden günler geçti, ancak Cuma gününden beri devam eden eylemlerde hiç bir azalma yok. Filistinliler tüm hınçlarıyla İsrail karşıtı eylemler gerçekleştirirken, hemen hemen her bir bölgede koordineli eylemler sürüyor.

Ramallah'ta dikkat çeken kare- GALERİ

Ramallah'ta dikkat çeken kareREUTERS/Mohamad Torokman (Filistinli gibi giyinen bir İsrail ajanı)

İsrail'in elini güç duruma düşüren bu eylemleri bastırmaya çalışan askerler, Mossad ve askeri istihbarat yapıları ile truva taktiği uygulayarak protestoları çökertmeye çalışıyor.

İSRAİLLİ AJANLAR EYLEMCİLERİN ARASINDA

Ramallah'ta gerçekleştirilen gösterilerde dikkat çeken bir kare, Reuters ajansı tarafından belgelendi. Görüntüde başında Filistin bayrağı olan yüzü kapalı, eli silahlı bir kişi, Filistinli bir eylemciyi kafasından tutarak İsraillilerin yanına götürdüğü ve kelepçelenerek tutuklandığı görüldü.

Ramallah'ta dikkat çeken kare

Normal şartlar altında basit bir eylemciyi bile yanına yaklaştırmayan israil askerlerinin, Filsitinli ve eli silahlı bir kişiyi yanına yaklaştırması da mantıksız bir fikir gibi görünüyor.

TRUVA TAKTİĞİ UYGULUYORLAR

Tüm bunlardan yola çıkarak görüntüdeki "sahte" Filistinli kişinin bir İsrail ajanı olduğunu anlamamak oldukça güç bir durum. Daha önce de intifada zamanlarında ve büyük eylemlerde Filistinli gibi giyinen İsrail ajanları, Filistinlileri darp ederek, gözaltına alıyor, adeta bir" truva" taktiği uyguluyordu.

Ramallah'ta dikkat çeken kare

Burada da eli silahlı bir kişinin Filistinli gibi dolaşarak havaya ateş açması ve Filistinlileri darp etmesi, iç çatışma çıkartma planının bir parçası olarak yorumlanıyor.

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