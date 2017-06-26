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Ramazan Bayramı nasıl Şeker Bayramı oldu

"Ramazan Bayramı mı, Şeker Bayramı mı" tartışmalarına gazeteci Murat Bardakçı, "bir okuma hatası" olarak tespit koyuyor.

26.06.2017 - 05:09
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Ramazan Bayramı nasıl Şeker Bayramı oldu

11 ayın sultanı Ramazan'ın sona ermesiyle, her yıl tekrarlanan tartışmayla ilgili profesörler, çeşitli araştırmalar yaparak insanları aydınlatmaya çalıştı. Ancak insanların kafalarındaki soru işaretleri bir türlü istenen şekilde cevaplanamadı.

Türkiye'de bu bayrama; bazıları Ramazan Bayramı, bazıları da Şeker Bayramı diyor.

Gazeteci Murat Bardakçı, 2 yıl önce Gazete Habertürk'teki yazısında konuya ezber bozan bir bilgiyle açıklık getirmeye çalıştı.

İşte Bardakçı'nın ilgili yazısından o kesit:

Şeker Bayramı, daha doğrusu Şükür Bayramı

Eski asırlarda, bugün de olduğu gibi Ramazan nihayete erince dinî mükellefiyetlerini yani oruç tutma vazifelerini ifa edebilenler, görevlerini yerine getirmenin verdiği memnuniyetle “Allah’a şükürler olsun, oruç ve diğer ibadetlerimizi yerine getirdik ve mübarek bir Ramazan ayını daha hayırlısı ile idrâk ettik” derlerdi. İfadede geçen “şükür” kelimesi zamanla bayramın da ismi oldu ve Ramazan Bayramı’na asırlarca “Şükür Bayramı” dendi.

Derken, “şükür” kelimesi “şeker”e döndü ve “Şükür Bayramı” da “Şeker Bayramı” haline geliverdi!

Murhat Bardakçı'nın yazısının tamamını okumak için tıklayın

BİR OKUMA HATASI

Kelimenin değişmesinin sebebi, bir okuma hatasıydı...

“Şükür” ve “şeker” kelimeleri eski harflerle aynı şekilde yani “şın-kef-rı” ile yazılırlar. Metinde geçen kelimenin “şükür” mü yoksa “şeker” mi olduğu sözün gelişinden anlaşılır ve kelime nasıl gerekiyorsa öyle okunur.

Ramazan Bayramı nasıl Şeker Bayramı oldu

Halkın “Şükür Bayramı” dediği eskinin “ıyd-i fıtr”ının zamanla “Şeker Bayramı” hâlini almasının sebebi, işte bu okuma hatası idi. Asırlar boyunca doğru şekilde, yani “şükür” diye okunan kelime sonraları bu hatâ neticesinde “şeker” zannedilince bayramın ismi de değişiverdi.

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