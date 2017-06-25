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Ramazan Bayramı'nda şehitler unutulmadı

İzmir'de şehit yakınları, Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlıkları ziyaret etti.

25.06.2017 - 13:37
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Kadifekale Hava Şehitliği'ne giden şehit yakınları, Türk bayraklarıyla donatılmış mezarların üzerini ve çevresini temizledi, kabirlere çiçek bıraktı, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

DUYGUSAL ANLAR

Şehitlerinin mezar taşındaki fotoğraflarını öpen ailelerden bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Ramazan Bayramı'nda şehitler unutulmadı

HER YIL AYNI ACI

Şırnak'ta 2007'de şehit olan Piyade Çavuş Ceysu Ceylan'ın 64 yaşındaki babası Hasan Ceylan şehitliğe eşi, kızı ve torunu ile geldi.

Oğlunun mezarı başında dua eden Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl aynı acıyı yaşadığını dile getirdi.

Ramazan Bayramı'nda şehitler unutulmadı

10 YIL OLDU

Oğlunu 10 yıl önce bugün kaybettiğini belirten Ceylan, 2,5 yıl önce bir erkek torununun dünyaya geldiğini, torununa dayısının isminin verildiğini söyledi.

Ramazan Bayramı'nda şehitler unutulmadı

37 YAŞINDA OLACAKTI

Yaşadıkları acıdan ötürü çok fazla konuşmak istemediğini ifade eden Ceylan, neler hissettiğini şu sözlerle anlattı: "On yıl oldu. 25 Haziran'da şehit düştü, yani bugün. Bugün bayram ama bizim için nasıl bayramsa? 37 yaşında olacaktı. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Bu acı yetiyor.

Ramazan Bayramı'nda şehitler unutulmadı Her geçen gün özlem artıyor. O kadar çok ihtiyacım var ki. Yaşayan bilir ancak. Benim çocuğum 4 yaşındaydı 1984'te terör başladığında. Ben oğlumu şehit verdim hala bitmedi. Şimdi 2017 yılındayız. Kaç yıl oldu? Torunum var korkuyorum. Torunuma baktıkça üzülüyorum. İçim kan ağlıyor. Torunuma oğlumun ismini verdim moral olsun diye. Onunla yaşamaya çalışıyoruz. Tutunmaya çalışıyoruz hayata."

Ramazan Bayramı'nda şehitler unutulmadı

Ramazan Bayramı'nda şehitler unutulmadı

Ramazan Bayramı'nda şehitler unutulmadı

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