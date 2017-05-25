Ramazan'da neden hurma yenir

11 ayın sultanı Ramazan geldi. 26 Mayıs'ı 27 Mayıs'a bağlayan gece, oruç tutmak isteyenler sahura kalkacak.

Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi ise, yine pide ve hurma olacak.

KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR

Kur'an-ı Kerim'de de adı geçen hurma, oldukça faydalı bir yiyecektir.

Bilim insanlarının yaptığı araştırmalarda; hurmanın, kalp hastalıklarına ve mide rahatsızlıklarına iyi geldiği de ortaya kondu.

ORUÇ VE SAHURDA HURMA

Anavatanı Arabistan yarım adası ve Kuzey Afrika olan hurma, Peygamber efendimizin şu sözleriyle Ramazan ayı ile özdeşleşti: "Müminin sahurunun hurma ile olması, ne güzeldir", "Oruçlu hurma ile iftar etsin. Çünkü hurma bereketlidir."

PROTEİN VE KARBONHİDRAT

Hurma; protein ve karbonhidratı içinde taşıyan tek meyve olarak da biliniyor. Bu yüzde iftar ve sahurda beslenme açısından insanların bütün ihtiyaçlarını karşılıyor.

B1 VE B2 VİTAMİNLERİ

B1 VE B2 vitaminlerini bulunduran hurma, karaciğerin güçlenmesini de sağlar.

Özellikle Ramazan ayında tüketilmesinin diğer bir sebebi ise hurmanın halsizliği ortadan kaldırmasıdır. Bu açıdan iftarı hurmayla açmak insan sağlığına iyi gelir.