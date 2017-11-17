Sylvester Stallone tecavüz ile suçlanıyor

Hollywood'da ünlü yapımcı Harvey Weinstein hakkında çıkan cinsel taciz, sonrasında çıkan tecavüz iddialarının ardından büyük bir ifşa furyası ortaya çıktı. Çok ünlü isimlerin hakkında çıkan suçlamalara bir yenisi daha eklendi.

'RAMBO' HAKKINDA TECAVÜZ SUÇLAMASI

İngiltere'de yayınlanan Daily Mail gazetesi yeni ele geçirilen polis kayıtlarına dayanan haberinde, Rocky ve Rambo serilerinin başrol oyuncusu Oscar ödüllü Stallone'nun Las Vegas'taki bir film setinde ismi açıklanmayan ve aynı zamanda reşit olmayan bir kız çocuğuna tecavüz ettiğini yazdı.

KORUMASI DA TECAVÜZ ETTİ

O dönemde 40 yaşında olan Stallone, Las Vegas'taki Hilton otelinde ailesiyle birlikte kalan kız çocuğuyla tanıştı. Over the Top (Zirvede) adlı filmin çekimleri için Las Vegas'ta bulunan Stallone, kendisinden imza isteyen kız çocuğuyla konuşmaya başladı.

Stallone'un koruması Mike De Luca'nın, kız çocuğuna "Stallone sana yakınlık gösterirse ne yapardın?" diye sorduğu, kızın da "Ben de ona yakınlık gösterirdim" dediği iddia ediliyor.

OTEL ODASINDA TECAVÜZ

De Luca'nın 16 yaşındaki kız çocuğuna otelin 27. katındaki bir odanın iki anahtarını verdiği ve hemen odaya çıkmasını istediği belirtiliyor. "Polis kayıtlarına göre, kız ifadesinde 27.kata çıktığında Stallone ve korumasıyla koridorda karşılaştığını, birlikte odaya girdiklerini anlattı" diyor.

Polis kayıtlarındaki ifadeye göre, kız çocuğu Stallone ile cinsel ilişkiye girdikleri sırada odaya koruma De Luca'nın da girdiğini ve "Ben de katılabilir miyim?" diye sorduğunu anlatıyor.

POLİS KAYITLARI ORİJİNAL

Olayın ardından Stallone'nun kendisini tehdit ettiğini anlatan kız çocuğu, hem Stallone'un hem de korumasının olayı kimseye anlatmamasını istediklerini ifade ediyor. İfadede, Stallone ve korumasının "Eğer konuşursan kafanı kırarız" dedikleri iddia ediliyor.

Ele geçirilen polis kayıtlarını Daily Mail için inceleyen Las Vegas Emniyet Müdürlüğü'nden emekli polis John Samolovitch, kayıtların orijinal olduğunu teyit ediyor.

"Kayıtlara göre kız çocuğu, büyük bir utanç yaşadığı ve korktuğu için Stallone ve koruması hakkında şikâyetçi olmamaya karar vermiş" diyor.

STALLONE İDDİALARI REDDETİ

Stallone olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Böyle bir olay hiç yaşanmadı" diyerek tüm suçlamaları reddetti.