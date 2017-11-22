taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.258
USD
3,9728
EURO
4,6671
ALTIN
164,00
PETR
63,0900

Ratko Mladic mahkeme salonunda olay çıkarttı

'Bosna Katili' olarak tanınan Ratko Mladic'in karar duruşmasında Sırp komutan olay çıkarttı, mahkemenin ertelenmesini istedi.

22.11.2017 - 15:36
  1. Haberler
  2. Dünya
Ratko Mladic mahkeme salonunda olay çıkarttı

Srebrenitsa katliamının en önemli isimlerinden olan ve bizzat Bosna'nın bombalanarak sivillerin kasti olarak katledilmesi emrini veren "Bosna Katili" lakaplı Ratko Mladic'in karar duruşması gerçekleşti. Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mladic salonda kararın çıkmaması için tüm çabasını gösterdi.

Ratko Mladic mahkeme salonunda olay çıkarttı

Sırp Kasabı Mladic'in son çırpınışları- VİDEO

MLADİC'İN SON ÇIRPINIŞLARI

Mahkeme başkanı kararı açıklamadan hemen önce, Mladic'in suçlarını yüzüne okudu. 11 maddeden oluşan suçlamalar okunurken, Bosna Kasabı mahkemeyi ayağa kaldırdı. Oturduğu yerden kalkarak bağırmaya başlayan Mladic, Sırpça konuşarak kararın ertelenmesi yönünde talepte bulundu.

Bağırışlar üzerine duruma el koyan mahkeme başkanı, Mladic'i oturması ve sesiz olması yönünde uyardı. Uyarıları dinlemeyen Mladic bağırışlarını artırarak devam ettirdi. Mahkeme görevlilerinin Mladic'in yanına gidip müdahale etmesiyle cani Sırp komutanın mikrofonu kapatıldı, ancak bu da yeterli olmadı.

ERTELEME İÇİN SAĞLIK BAHANESİ

Kargaşanın devam ettiği sırada Mladic'in avukatı mahkeme başkanından duruşmayı ertelemesi talebinde bulundu. Gerekçe olarak "Bosna Kasabı"nın sağlık durumunu gösteren avukatın talebi, başkan tarafından reddedildi. Mladic birkaç dakikalığına salondan çıkartılarak revire götürüldü. Tansiyonunun ölçülmesinin ardından tekrar salona getirilen Mladicin kararı açıklandı.

Binlerce kişinin vahşice katledilmesinden sorumlu tutulan Ratko Mladic'in bu tavırları "son çırpınış" olarak yorumlandı.

İlginizi Çekebilir
Erdoğan ve Ruhani görüşmesi Soçi'de başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, Soçi'de Sanatoryum Rus'taki görüşmesi saat 15.50'de başladı.
Kerkük'te toplu mezar bulundu
Irak'ın Kerkük kentinde ihbar üzerine yapılan kazı sonrası faili meçhul cinayet kurbanlarına ait olduğu iddia edilen toplu mezar bulundu.
TİKA'dan Balkanlar'a eğitim desteği
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde 45 anaokulu ve kreşin tadilatı yapıldı.
Bosna'da buruk sevinç
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis cezasına çarptırılan Radko Mladic'in kararının açıklanması Bosna'da büyük sevince neden oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Canlı yayında ayetlere hikaye dedin tartışması

Canlı yayında ayetlere hikaye dedin tartışması

132
Eski kaymakam Kadir Güntepe hakim karşısına çıktı

Eski kaymakam Kadir Güntepe hakim karşısına çıktı

109
Şehit Binbaşı'nın eşi: Herkesi dikkatli olun diye uyardı

Şehit Binbaşı'nın eşi: Herkesi dikkatli olun diye uyardı

44
BAE Komutanı: İki ülke kardeş gibi

BAE Komutanı: İki ülke kardeş gibi

497
ABD'ye Türkiye soruldu: Siyasi ilişkiler evlilik gibidir

ABD'ye Türkiye soruldu: Siyasi ilişkiler evlilik gibidir

114
Tutuklu Suudi prensler İsrail'i ihya edecek

Tutuklu Suudi prensler İsrail'i ihya edecek

145
Dolar ve euroda son durum

Dolar ve euroda son durum

360
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM