Ratko Mladic mahkeme salonunda olay çıkarttı

Srebrenitsa katliamının en önemli isimlerinden olan ve bizzat Bosna'nın bombalanarak sivillerin kasti olarak katledilmesi emrini veren "Bosna Katili" lakaplı Ratko Mladic'in karar duruşması gerçekleşti. Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mladic salonda kararın çıkmaması için tüm çabasını gösterdi.

Sırp Kasabı Mladic'in son çırpınışları- VİDEO

MLADİC'İN SON ÇIRPINIŞLARI

Mahkeme başkanı kararı açıklamadan hemen önce, Mladic'in suçlarını yüzüne okudu. 11 maddeden oluşan suçlamalar okunurken, Bosna Kasabı mahkemeyi ayağa kaldırdı. Oturduğu yerden kalkarak bağırmaya başlayan Mladic, Sırpça konuşarak kararın ertelenmesi yönünde talepte bulundu.

Bağırışlar üzerine duruma el koyan mahkeme başkanı, Mladic'i oturması ve sesiz olması yönünde uyardı. Uyarıları dinlemeyen Mladic bağırışlarını artırarak devam ettirdi. Mahkeme görevlilerinin Mladic'in yanına gidip müdahale etmesiyle cani Sırp komutanın mikrofonu kapatıldı, ancak bu da yeterli olmadı.

ERTELEME İÇİN SAĞLIK BAHANESİ

Kargaşanın devam ettiği sırada Mladic'in avukatı mahkeme başkanından duruşmayı ertelemesi talebinde bulundu. Gerekçe olarak "Bosna Kasabı"nın sağlık durumunu gösteren avukatın talebi, başkan tarafından reddedildi. Mladic birkaç dakikalığına salondan çıkartılarak revire götürüldü. Tansiyonunun ölçülmesinin ardından tekrar salona getirilen Mladicin kararı açıklandı.

Binlerce kişinin vahşice katledilmesinden sorumlu tutulan Ratko Mladic'in bu tavırları "son çırpınış" olarak yorumlandı.