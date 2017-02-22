Razim Ozan Nagehan Alçı'ya yapılan saldırıyı yazdı

Dün gazeteci Nagehan Alçı'nın İstanbul Etiler'de paşa kızı olduğunu ifade eden Nazlı Işıldak'ın sözlü saldırısına uğramasının ardından Alçı'nın eşi Rasim Ozan Kütahyalı köşesinde olayla ilgili açıklama yaptı.

Kütahyalı, yazısında dünkü olayla ilgili şunları aktardı;

HAYSİYETSİZLİĞİN DİBİ

Dün Nagehan Alçı Etiler Starbucks'ta taciz ve saldırıya uğradı ve olay karakolda bitti. Emekli Tuğgeneral Fahri I.'nın kızı olduğunu iddia eden bir kadın Nagehan'ı görünce avaz avaz bağırarak herkesin içinde galiz küfretmeye ve tehdit etmeye başlıyor. Nagehan yanında polis koruması olmasına rağmen olay büyümesin diye olay yerinden sessizce uzaklaşmak istiyor. Öyle olunca bu şahıs barbarlığı daha da artırıyor ve "İki çocuğun gün yüzü görmesin ... kadın" diyerek haysiyetsizliğin dibini buluyor...

KARAKOLA GÖTÜRÜLÜP İFADESİ ALINDI

3.5 yaşındaki iki masum bebeğe bile kin kusacak derecede delirmiş bu onursuz kadın karşısında Nagehan polis ekiplerini oraya çağırıyor ve kadını karakola götürüp ifadesini alıyorlar. Kadın polislere askeri kimliğini çıkartıp "Ben bir generalin kızıyım, siz kimsiniz" havasında konuşmaya devam ediyor ve tüm polisler de bu durumdan dehşet rahatsız oluyor...

GENELKURMAY GENERALİN KIZININ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Bu çirkin olayın duyulmasıyla beraber dün Genelkurmayımız da hem Nagehan'a hem de bana hemen üzüntülerini ilettiler. Dahası bu emekli generalin personel kayıtlarına bakınca sadece iki oğlunun olduğunu ve kızının olmadığını, ortada tuhaf bir durum olduğunu söylediler. Ayrıca bu generalin Balyoz mağduru da olmadığını ilettiler. Aynı şekilde nüfus kayıtlarında da generalin bir kızı olmadığı gözüküyordu. Biz de saldırganın iddia ettiği kimliğini Genelkurmay'a ilettik. Şu an soruşturuluyor...