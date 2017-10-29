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Recep Altepe: Ankara'ya çağırdılar, gitmedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Altepe, Cumhuriyet'e konuştu.

29.10.2017 - 11:03
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Recep Altepe: Ankara'ya çağırdılar, gitmedim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, metal yorgunluğu işaret ederek bazı belediye başkanlarının istifasını istedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Erdoğan'ın bu çağrısı üzerine birkaç gün bekledikten sonra istifasını verdi.

CUMHURİYET'İ GERİ ÇEVİRMEDİ

İstifaya hazırlıksız yakalandığını ifade eden Altepe, Cumhuriyet muhabirinin sorularını yanıtladı.

ANKARA'DAN ÇAĞIRDILAR, GİTMEDİM

İstifasından kısa süre önce Ankara'ya çağrıldığını belirten Recep Altepe, bu çağrıyı reddettiğini sözlerine ekledi.

Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altep "Ankara'dan çağırdılar. İstifaya karar vermiştim. Çağrıyı kabul etmedim." diye konuştu.

Recep Altepe: Ankara'ya çağırdılar, gitmedim

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