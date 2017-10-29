Recep Altepe: Ankara'ya çağırdılar, gitmedim

Bayrampaşa'da DEAŞ üyesi 4 kişi yakalanmış ve araçları infilak ettirilmişti. Yapılan detaylı incelemede, faciadan dönüldüğü ortaya çıktı.

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Video hakem uygulaması Almanya'da iki maçın sonucuna etki etti

Türkiye'de tartışılan video hakem sistemi (VAR) Bundelisga'nın 10. haftasında iki önemli kararın alınmasına neden oldu.